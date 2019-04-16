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صور.. أثار الحريق يهيمن على كاتدرائية نوتردام بعد ساعات من إطفاءه

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:46 ص
صور.. أثار الحريق يهيمن على كاتدرائية نوتردام بعد ساعات من إطفاءه
وكالات
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بعد ساعات من نجاح السلطات الفرنسية فى إطفاء الحريق الذى لحق بكاتدرائية "نوتردام" فى العاصمة الفرنسية باريس، تبقى أثار الحريق المدمر شاهدا على الخسائر الكبيرة التى لحقت بأحد أبرز المعالم التاريخية ليس فقط فى فرنسا، ولكن فى أوروبا بأسرها.

كان وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية، لوران نونيز، قد قال، اليوم الثلاثاء، إن سبب الحريق الذي التهم كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية لا يزال غير معلوم وإن السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة كيف اندلع الحريق.

وقال نونيز في مؤتمر صحفي أمام الكاتدرائية إن "الحريق تحت السيطرة لكن لم يتم إخماده بشكل كامل"، وفقا لوكالة رويترز. والتهم حريق هائل كاتدرائية نوتردام الليلة الماضية حيث دمر سقفها في حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.

كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (1)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (2)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (3)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (4)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (5)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (6)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (7)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
 
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (8)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
 
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (9)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (10)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
 
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (11)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (12)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (13)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (15)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (14)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (16)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (17)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (18)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق 
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (19)
كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق (19)

 

 

 

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حريق نوتردام

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