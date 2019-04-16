صور.. أثار الحريق يهيمن على كاتدرائية نوتردام بعد ساعات من إطفاءه

وكالات

بعد ساعات من نجاح السلطات الفرنسية فى إطفاء الحريق الذى لحق بكاتدرائية "نوتردام" فى العاصمة الفرنسية باريس، تبقى أثار الحريق المدمر شاهدا على الخسائر الكبيرة التى لحقت بأحد أبرز المعالم التاريخية ليس فقط فى فرنسا، ولكن فى أوروبا بأسرها.

كان وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية، لوران نونيز، قد قال، اليوم الثلاثاء، إن سبب الحريق الذي التهم كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية لا يزال غير معلوم وإن السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة كيف اندلع الحريق.