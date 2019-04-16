صاحب شركة ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة جريدة للنصب على راغبى العمل بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين الباحثين عن فرص عمل، والاستيلاء على مبالغ مالية، منتحلا صفة رئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط " عبد التواب. ش " صاحب شركة ومقيم بدائرة مركز البدرشين السابق اتهامه في قضية نصب والمحكوم عليه في 5 قضايا ( تبديد – إيصال امانة – نصب ) بإجمالى مدة حبس 7 سنوات اخرها (نصب) بالحبس سنة، بالنصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم ينتحل شخصية رئيس مجلس إدارة جريدة، بقصد النصب والاحتيال على الشباب راغبى العمل داخل البلاد وإيهامهم بقدرته على تعيينيهم بوظائف بالشركات الكبرى والفنادق والمصانع على خلاف الحقيقة، والاستيلاء منهم على مبلغ 350 جنيها نظير استمارة شغل وظيفة، واصطياد ضحاياه عن طريق شبكة الانترنت، وأنه يتخذ من مكتب مستأجر بالهرم، وكرا لممارسة نشاطه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كارنيه مزور يحمل اسم وصورة المتهم مثبت بها انه رئيس مجلس إدارة جريدة، و200 كشف خاص ببايانات الشباب راغبى العمل، و175 خطاب ترشيح للوظائف مدون به بيانات ضحاياه، و150 استمارة مدون بها السيرة الذاتية لراغبى العمل، بالإضافة إلى مبلغ 4 آلاف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.