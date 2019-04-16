شاهد فى دقيقة.. للمصريين فى الخارج.. كيف تصوت بالاستفتاء على تعديلات الدستور

كتب ـ محمود راغب

تتلقى وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات للمصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وإجراءات وآلية التصويت، وكيفية وأماكن التصويت.





وينشر "اليوم السابع" لقرائه إجراءات وتعليمات تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى نقاط مبسطة كما يلى:



1- أن يكون اسم المواطن مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

2- أن يكون المواطن حاملاً إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر".

3- لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.

4- يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية

_ أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

5- لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.

6- لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت داخل مصر.

7- التصويت يكون فقط فى الخانة المخصصة لإبداء الرأى على بطاقة الاقتراع.

8- لا يجوز كتابة أى تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.