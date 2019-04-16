شاهد..طفلة أمريكية تستأصل عينها وتستبدلها بأخرى صناعية بعد إصابتها بـ10 أورام

كتبت أمل علام

قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الطفلة" جرايسي كوريجان" ، والتى تبلغ من العمر 5 سنوات مصابة بالسرطان بالعين مما دفع أمها إلى نقلها إلى المستشفى، حيث قام الأطباء باستئصال عينيها بعد العثور على 10 أورام بها.



جراسة مع عينها الجديدة الصناعية

وتم تشخيص جرايسي كوريجان، من ولاية أوريجون، بسرطان بالشبكية، وهو سرطان نادر يصيب عيون الأطفال، ممت اضطرها إلى إجراء عملية جراحية لإستئصال عينها جراحياً، وأصبح لديها عين صناعية بديلة ملونة.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ إزالتها، تم منحها رسم اصطناعيًا يناسب عينها الأخرى المتبقية، والتي تقول السيدة والدتها إيلى سميث ، 38 عامًا ، أن جرايسي اضطرت إلى إزالة عينها اليمنى جراحياً بعد أن اكتشف الأطباء أن لديها 10 أورام سرطانية سببها ورم الشبكية، لديها الآن عين اصطناعية ملونة.

ولاحظت والدتها، أن هناك خطأ ما عندما التقطت صورة لابنتها وجعلت عينها تتوهج بشكل غريب، وبدأت تشعر بالقلق إزاء عين ابنتها عندما بدت غير عادية في الصور، حيث أخذت جرايسي رؤية طبيبها، ثم أحيلت إلى أطباء العيون الذين قاموا بتشخيص السرطان وتصرفوا بسرعة.

جراسة مصابة بسرطان بالعين

قالت سميث: "كنت أعرف أن هناك خطأ ما في جرايسي، لأن عينيها تكون متوهجة، ويبدو أنها كانت تعاني من كسل بالعين"، مضيفة "لقد حددت لها موعدًا في اليوم الذي لاحظته فيه وأحالنا طبيبها إلى طبيب عيون".



الورم يظهر فى عين جراسى

وتابعت: "كان بإمكاني أن أقول شيئاً ما كان خطأً، ولاحظت ان عينيها تتحول إلى اللون الأحمر ،فكنت أسأل فقط عن الخطأ ، وعندما اكتشفنا حاولنا شرح أفضل ما في وسعنا لطفلة عمرها عامين وقلنا لها أنه يتعين على الطبيب إخراجها".



تركيب رقعة بعد استئصال العين

وأكدت الصحيفة ، أن سرطان الشبكية هو شكل نادر من السرطان يصيب عين الاطفال عادة دون سن الخامسة ،فهناك حوالي 300 طفل في الولايات المتحدة يصابون بهذا النوع من السرطان كل عام، إلى جانب 50 في بريطانيا، وفقاً للأرقام ، إنه يسبب تغيرات ملحوظة في العين، لذلك غالباً ما يتم اكتشافه مبكرًا ،فحوالي 98 %من الأطفال المصابين بالمرض يعالجون بنجاح.

لاحظت سميث ضوءًا أبيض في عين إبنتها عندما التقطت صورًا لها، التي كانت تبلغ من العمر عامين ، في مايو 2016.



جراسة مع والدتها قبل اجراء الجراحة

عندما أوضح الطبيب أن جرايسي مصابة بالسرطان، قالت السيدة سميث إنها لا تعرف ماذا تفعل، لقد بدأت للتو فى البكاء، طارت الأم وابنتها أكثر من 2500 ميل (4000 كيلومتر) إلى مستشفى ويلز للعيون في فيلادلفيا، حيث أحصى الأطباء 10 أورام في عين جرايسي وبالعصب البصرى، وأوضحوا أنها ستحتاج إلى إزالة عينها في اليوم التالي.



راقب عين الطفلة قبل الاستئصال

وأشارت إلى أنه كانت في حالة من الإرتباك، مضيفة: لقد ذهبنا إلى هناك للحصول على رأي ثان، لكننا لم نتوقع أبدًا أنها ستحتاج إليها في صباح اليوم التالي، ووتمت إزالة عين جرايسي في 1 يونيو 2016.

الطفلة الاميركية مع والدتها بعد الاستئصال

خضع الجراحون بعد 16 يومًا فقط من ملاحظة والدتها لأول مرة الفلاش الأبيض في عين جرايسي، وبدأت العلاج الكيميائي بعد أسبوعين.



جراسة تلعب بعد استقرار حالتها

وقالت سميث: "كان الشهرين الأولين قاسيين للغاية عليها، وبعد ثلاثة أشهر من إزالة عينها، تلقت جرايسي عينها الصناعية ،موضحة أن أخصائي العيون قام برسم العين أثناء وجودنا هناك، ثم عدنا في اليوم التالي لاستلامها.

تكيّفت جرايسي مع عينها الجديدة بسرعة، واستردت عافيتها الكاملة، لا تزال تراقب عن كثب وتجري اختبارات كل ثلاثة أشهر، لكنها لم تواجه أي مشاكل حتى الآن.



طفلة تصاب ب 10 اورام مما يستدعى استئصالها

وأكدت والدتها، إنها تعيش الآن بلا قيود وتلعب مع أطفال آخرين في سنها، وتخبر جميع أصدقائها عن "عينها السحرية".

وأوضحت سميث أن جرايسي كانت ترتدي رقعة للعين منذ إزالة عينها، والعين الصناعية صممت لتكون شبيهة بالأخرى الحقيقية.