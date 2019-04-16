شارلى إيبدو تصدر عددا استثنائيا تسخر فيه من حريق نوتردام على غلافها

كتب : أحمد علوى

خصصت مجلة شارلى إيبدو الساخرة غلاف عددها الصادر اليوم الثلاثاء، للسخرية من حريق كاتدرائية نوترام دو بارى، التى أحزنت العالم أجمع.

وظهر على غلاف المجلة الساخرة صورة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وهو مبتسم ابتسامة "قاسية" وعلى رأسه برجى "نوتردام دو باريس" والنار مشتعلة بهما، كما كانت خلفية الرسمة حمراء وهو شعار الدماء.



شارلى ايبدو

كما ظهرت النيران وهى تلتهم شعار الصحيفة، فى حين أن الرسالة المصاحبة للرسم تقول على لسان ماكرون "الإصلاحات: أبدأ بالإطار".

وكتبت الصحيفة الساخرة، أن العدد متاح بداية من اليوم الثلاثاء، فى حوالى خمسين من أكشاك الصحف فى العاصمة باريس، وهذا على العكس من المعتاد فهى تصدر كل أربعاء فى الوضع العادى، ولكنها وصفت هذا العدد بـ"استثنائى".