سى آى كابیتال توقع اتفاقا مبدئيا مشروطا للاستحواذ على 60% من شركة "تعليم " المالكة للحقوق الاقتصادية و الإدارية لجامعة النهضة

كتب ــ هانى الحوتى

أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة الرائدة فى مجال الخدمات المالية، عن توقیع اتفاق مبدئي مشروط مع شركة " تعليم " المالكة للحقوق الاقتصادية والإدارية لجامعة النهضة بهدف الاستحواذ على حصة 60% فى EDU MENAHOLDINGS CooperatiefUA، وھى شركة استثمار مشتركة مملوكة من قبل عدد من المؤسسات الاستثماریة العالمیة وصنادیق الاستثمار الدولیة ، وذلك حتى استيفاء الموافقات القانونية والإدارية.

وتعد "تعلیم" منصة رائدة للتعلیم العالى فى مصر، والمشغل والمسیطر على جامعة النھضة فى بنى سویف، وھى أكبر جامعة خاصة فى صعید مصر وتضم أكثر من 5200 طالب، بالإضافة إلى كلیة الطب الجدیدة والمتوقع أن یبدأ تشغیلھا فى المستقبل القریب، من المتوقع أن تستثمر سى آى كابیتال حوالى 15-20 % من إجمالى الصفقة بصفتھا راعیة للصفقة فى حین أنه سیتم مشاركة مجموعة من المستثمرین ذوى الخبرة الواسعة فى النسبة المتبقیة.

تدعم سى آى كابیتال والمستثمرون المشاركون فى الصفقة فریق الإدارة الحالى لتعلیم، بقیادة المھندس محمد الرشیدى ، لمواصلة قیادة وتنفیذ الخطة التوسعیة للشركة. وتدعم شركة سى آى كابیتال إدارة شركة تعليم لتحقیق رؤیتھا للوصول بالشركة لتكون واحدة من أكبر شركات التعلیم العالى فى مصر.

وحقق فریق إدارة شركة "تعلیم" تقدمًا ملحوظا فى تحویل NUB الى مؤسسة تعلیمیة ناجحة وذلك منذ الاستحواذ علیھا من مؤسسیھا منذ أكثر من 3 سنوات.

وأكد الرئیس التنفیذى لشركة سى أى كابیتال حازم بدران، أن الاتفاق يعتبر تأكیدا على قدرة سى آى كابیتال فى الاستثمار فى الفرص الواعدة ذات العائد المتمیز وذلك من خلال توسیع قاعدة الإیرادات لدى سى آى كابیتال، بالإضافة الى تعزیز الدخل الناشئ من اتعاب تنفیذ الصفقات.

وتقدم شركة تعلیم نموذجا مثاليا فى هذا النوع من الفرص الاستثماریة، وذلك بحكم نشاطھا فى قطاع التعلیم، وفریق إدارة ذو خبرات عالیة، بالإضافة الى خطة عمل توسعیة.

وأضاف محمود عطا الله رئیس مجلس الإدارة والرئیس التنفیذى لشركة سى أى كابیتال "تتمتع شركة سى أى كابیتال بسابقة أعمال ممیزة فى الاستحواذات الناجحة. خلال الثلاث سنوات الماضیة، قمنا بالاستحواذ على شركة كوربلیس، أكبر شركة تأجیر تمویلى فى مصر، بالإضافة الى الاستحواذ على شركة ریفي، واحدة من أكبر شركات التمویل متناھى الصغر فى مصر. مضيفا ، نحن على ثقة ان الاتفاق المبدئى المشروط للاستحواذ على شركة تعلیم یعد علامة فارقة للشركة ویمثل فرصة استثماریة ھائلة لنا ومساھمینا".

كما أشار الرئیس التنفیذى لتعلیم المھندس محمد الرشیدى " نحن نرى أن الشراكة مع سى آى كابیتال ستساعد على تحقیق رؤیتنا الأساسیة المتمثلة فى الوصول بتعليم لتصبح أكبر منصة تعلیمیة مدعومة من المؤسسات فى مصر. نحن واثقون من أننا نستطیع تحقیق خططنا الطموحة وذلك بالدعم من الشریك المناسب".

من المتوقع أن یتم الانتھاء من الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2019 ، بشرط الانتھاء من كافة الشروط والاشتراطات الواردة بالعقود المشروطة، بما فى ذلك الحصول على الموافقات الإداریة والقانونیة المطلوبة.