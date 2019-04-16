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سقوط عاطل قبل ترويجه 29 فرش حشيش ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:33 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه 29 فرش حشيش ببولاق الدكرور حشيش - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 29 فرش من مخدر الحشيش، وسلاح ناري وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت ورودت معلومات للنقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط " نور. س " عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 29 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، و12 طلقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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