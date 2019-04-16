سفير مصر بدولة عمان يزور جناح جامعة طنطا بالمعرض العالمى للتعليم العالى

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، السفير محمد غنيم السفير المصرى لدى دولة عمان، خلال زيارته لجناح جامعة طنطا بالمعرض العالمى للتعليم العالى المنعقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة الدكتورة أمل حلاوة منسق عام شئون الوافدين بجامعة طنطا.

وأشاد السفير المصرى بدور جامعة طنطا فى عرض برامجها الجديدة سعياً منها فى جذب الطلاب الوافدين من دولة عمان للدراسة بالجامعة، كما قدم الدكتور الرفاعى مبارك درع الجامعة تقديراً للسفير محمد غنيم.

كما رحب نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بمدير الإرشاد الأكاديمى بجامعة نَزوى بدولة عمان، ضمن فعاليات المعرض العالمى للتعليم العالى المنعقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام.

وتضمن اللقاء مناقشة كيفية دعم سبل التعاون بين جامعة طنطا وجامعة نَزوى بعمان، كما دعا مدير الإرشاد الأكاديمى بجامعة نَزوى بعمان وفد جامعة طنطا لزيارة جامعته وعرض برامج جامعة طنطا بها، موجها الشكر لجامعة طنطا لحسن استضافة طلاب جامعة نَزوى العام الماضى فى إطار برنامج تبادل تدريب الطلاب بين الجامعات العربية الذى ينظمة اتحاد الجامعات العربية سنوياً.

يذكر أن جامعة طنطا تستضيف 30 طالبة من جامعة نَزوى هذا العام أيضاً وسوف تستقبل جامعة نَزوى عدد مماثل من طالبات جامعة طنطا.