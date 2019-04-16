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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-4-2019

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:01 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-4-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت - أمنية جلال
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سجل سعر الريال السعودى، استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 16-4-2019، بالغا 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53 جنيه للشراء

4.67 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 


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