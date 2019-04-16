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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2019

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:47 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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سجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 16-4-2019، استقرارا، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، بالغا 17.25 جنيه للشراء، و17.35جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25  جنيه للشراء

17.35  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

 


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