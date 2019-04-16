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سائق يدهس صاحب محل بسيارته بسبب خلافات بينهما فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:27 م
سائق يدهس صاحب محل بسيارته بسبب خلافات بينهما فى منشأة ناصر جثة - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أنهى سائق حياة صاحب محل مواد بناء، بعدما دهسه بسيارته بمنطقة منشأة ناصر بسبب خلافات بينهما، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
البداية بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بوقوع مشاجرة بين المتهم سائق سياره نقل، والمجنى عليه صاحب محل مواد بناء حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه، بسبب الخلاف على تحميل مواد بناء على سيارته فنشبت مشاجرة بينهما، قام خلالها المتهم بدهس المجنى عليه بسيارته، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق معه.

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