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زكى عابدين: نقل الوزارات لحى الحكومة بالعاصمة الإدارية النصف الثانى من 2020

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:26 م
زكى عابدين: نقل الوزارات لحى الحكومة بالعاصمة الإدارية النصف الثانى من 2020 زيارة وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنقل كافة الوزارات إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، خلال النصف الثانى من العام المقبل، مضيفا أن العمل متواصل بالعاصمة حتى مع نقل الوزارات، نظرا لضخامة المرحلة الأولى من المشروع، والتى تبلغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، متابعا القاهرة الجديدة حتى الآن جارى العمل بها.

وأضاف عابدين، خلال زيارة وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، ضم ما يقرب من 50 رجل أعمال، أمس الإثنين، أن الشركة تعمل فى تنفيذ 3 أحياء سكنية، وتقدمت الأعمال فى الحيين الثانى والثالث، وفى الوقت نفسه نعمل على توصيل المرافق من مياه وكهرباء، وغاز وسيتم الانتهاء منها مع نهاية العام.

وجاء أبرز المشاركين بالزيارة من رجال الأعمال وهم على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبه فتح الله فوزى، وكلا من حسن الشافعى، مجد الدين المنزلاوى أعضاء مجلس الإدارة، محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.

كما شارك بالزيارة محمد قاسم رئيس الشركة المصرية المالية للتجارة، يسرى الشرقاوى رئيس شركة HOC للاستشارات الاستثمارية، فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وكلا من شركة لمياء خضر، محمد راجح، عبد الوهاب عبد المنعم،وائل عامر، باسم نصرى ياسر عبد السلام، من الشركة، محمد الهوارى رئيس شركة حلو الشام للصناعات الغذائية والاستثمار الزراعى.

 

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