زكى عابدين: لم نأخذ مليم من موازنة الدولة للعاصمة الإدارية ولنا فلوس عند ناس

كتب هانى الحوتى

أكد اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عدم تحمل موازنة الدولة تمويل المشروعات الضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى الوقت نفسه قوة المركز المالى للشركة.

وقال زكى عابدين: "لم نأخذ مليما واحدا من موازنة الدولة لمشروعات العاصمة الإدارية، بل بالعكس لدينا فلوس عند ناس خدت أرض ولم تدفع، وحتى الآن نمول الحى الحكومى، ونتحمل تكلفة إنشاء المرافق على حسابنا، وهذا كله من ثمن بيع الأراضى بالمرحلة الأولى".

وأضاف عابدين، خلال زيارة 50 رجل أعمال للعاصمة الإدارية أمس الاثنين:"احنا بيعنا أراضى كويس أوى، ولذلك لن نطرح أراضى مرة أخرى فى الوقت الحالى"، متابعا: "موقف طرح الأراضى بالعاصمة لحين انتقال الرئيس والحكومة للمدينة، وتشغيل القطار الكهربائى، وبالتالى سيشاهد المواطنين العاصمة، وبذلك سيرتفع سعر الأرض، وهذا بيزنس لأننا شركة استثمار عقارى".

وتابع: "شركة إعمار العقارية كانت طالبة تبنى المشروع على 25 عاما، مقابل نسبة 76% من العائد و 24% للدولة، والرئيس رفض، وأسند لشركة العاصمة إنشاء المشروع على أن يعود العائد لها، وهذا العائد سيعود للدولة لأنها شركة مملوكة لجهات حكومية".

وذكر عابدين أما بالنسبة لتمويل الحى الحكومة: "فالدولة لم تسدد أى شىء من ثمنه، ويتم تمويله من حصيلة بيع الأراضى"، مضيفا: "وعندما نطلب أى أموال من تكاليفه، يتم الرد علينا أن شركة العاصمة ستحصل على مقرات الحكومة الحالية، ولكن تلك المبانى إما أثرية أو تاريخية، مثلا مبنى مجلس النواب بالعاصمة، كلف مليارات، لو حصلت على المبنى الحالى فهو تاريخى".

وأضاف :"عاملين حسابنا لهذا الأمر، وعاملين حسابنا فى التدفقات النقدية للشركة، وحتى الآن جيد، وإن شاء الله يفضل جيدا، وبنطرح أراضى عندما نحتاج فلوس".

جاء ذلك ردا على تساؤل يسرى الشرقاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، حول سعر الأرض بمشروع العاصمة الإدارية، وتكاليف بناء الحى الحكومى.

وجاء أبرز المشاركين بالزيارة وهم على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبه فتح الله فوزى، وكلا من حسن الشافعى، مجد الدين المنزلاوى أعضاء مجلس الإدارة، محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.

كما شارك بالزيارة محمد قاسم رئيس الشركة المصرية المالية للتجارة، يسرى الشرقاوى رئيس شركة HOC للاستشارات الاستثمارية، فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وكلا من شركة لمياء خضر، محمد راجح، عبد الوهاب عبد المنعم،وائل عامر، باسم نصرى ياسر عبد السلام، من الشركة، محمد الهوارى رئيس شركة حلو الشام للصناعات الغذائية والاستثمار الزراعى.

واستهل الوفد الزيارة، بلقاء عقد بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، استمعوا خلال لشرح من مسئولى شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول ما تم إنجازه من مشروع سواء المتعلق ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحى الحكومى والنهر الأخضر، كما عقدوا حلقة نقاشية مع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية للقطاع، واقتصاديات المشروع.