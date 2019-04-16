رابطة العالم الإسلامى توقع اتفاقية تعاون مع معهد الاستشراق الروسى

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الأثر الايجابى لعدد من المستشرقين الذين أسهموا فى نشر الإرث الإسلامى وأنصفوا مضامينه ونوهوا بقيمه الحضارية والإنسانية، مرحباً بالأهداف النبيلة للاستشراق ودعمه لها، ومؤكداً أن جميع الأطروحات الاستشراقية غير المنصفة تلاشت فى أرشيف النسيان وبقى الإنصاف أمام الجميع يحى سنة الخالق فى هيمنة الحقيقة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها العيسى فى معهد الاستشراق الروسى الحكومى الذى استضاف معاليه خلال زيارته لروسيا الاتحادية وذلك بحضور جمع غفير من أعضاء المعهد من المستشرقين والباحثين والدارسين.

كما عقد العيسى اجتماعاً مع مدير المعهد فيتالى نعومكين تلا ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الرابطة والمعهد نصت على تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون والتنسيق فى دراسات تاريخ الإسلام وثقافته، والتعريف بقيم الإسلام النقى من التطرف والتصدى للإسلاموفوبيا، إضافة إلى دراسة اللغة العربية ودعم الاهتمام بها فى روسيا، وتنفيذ مشاريع مشتركة، من مؤتمرات عملية وندوات ومحاضرات مفتوحة وحلقات نقاش ومعارض وغيرها.

كما اتفق الطرفات على تبادل الدعوات والزيارات للمشاركة فى الأنشطة التى يقيمها كل طرف، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعليمية وبحثية، وتنظيم المعارض والنشر فيما يتعلق بمجالات الاتفاقية، علاوة على اعداد ونشر الدارسات العلمية والمرجعية والموسوعية حول نتائج البحث فى مجالات الاهتمام المشتركة، وتأمين الدعم العلمى والشرعى للحوار بين الأديان وكذلك بين المذاهب الإسلامية، وتنظيم دورات تدريبية للباحثين والمتخصصين فى المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية الروسية والأجنبية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتولى وضع خطو سنوية معتمدة ترسم فيها برامج العمل فى اطار مجالات التعاون المشترك وآليات تنفيذها، مع رفع تقرير مفصل عن ذلك إلى الهيئات القيادية فى رابطة العالم الإسلامى ومعهد الاستشراق.