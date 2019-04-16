video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رابطة العالم الإسلامى توقع اتفاقية تعاون مع معهد الاستشراق الروسى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:53 م
رابطة العالم الإسلامى توقع اتفاقية تعاون مع معهد الاستشراق الروسى الرابطة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الاستشراق الروسي
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الأثر الايجابى لعدد من المستشرقين الذين أسهموا فى نشر الإرث الإسلامى وأنصفوا مضامينه ونوهوا بقيمه الحضارية والإنسانية، مرحباً بالأهداف النبيلة للاستشراق ودعمه لها، ومؤكداً أن جميع الأطروحات الاستشراقية غير المنصفة تلاشت فى أرشيف النسيان وبقى الإنصاف أمام الجميع يحى سنة الخالق فى هيمنة الحقيقة.

 

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها العيسى فى معهد الاستشراق الروسى الحكومى الذى استضاف معاليه خلال زيارته لروسيا الاتحادية وذلك بحضور جمع غفير من أعضاء المعهد من المستشرقين والباحثين والدارسين.

 

كما عقد العيسى اجتماعاً مع مدير المعهد فيتالى نعومكين تلا ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الرابطة والمعهد نصت على تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون والتنسيق فى دراسات تاريخ الإسلام وثقافته، والتعريف بقيم الإسلام النقى من التطرف والتصدى للإسلاموفوبيا، إضافة إلى دراسة اللغة العربية ودعم الاهتمام بها فى روسيا، وتنفيذ مشاريع مشتركة، من مؤتمرات عملية وندوات ومحاضرات مفتوحة وحلقات نقاش ومعارض وغيرها.

كما اتفق الطرفات على تبادل الدعوات والزيارات للمشاركة فى الأنشطة التى يقيمها كل طرف، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعليمية وبحثية، وتنظيم المعارض والنشر فيما يتعلق بمجالات الاتفاقية، علاوة على اعداد ونشر الدارسات العلمية والمرجعية والموسوعية حول نتائج البحث فى مجالات الاهتمام المشتركة، وتأمين الدعم العلمى والشرعى للحوار بين الأديان وكذلك بين المذاهب الإسلامية، وتنظيم دورات تدريبية للباحثين والمتخصصين فى المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية الروسية والأجنبية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتولى وضع خطو سنوية معتمدة ترسم فيها برامج العمل فى اطار مجالات التعاون المشترك وآليات تنفيذها، مع رفع تقرير مفصل عن ذلك إلى الهيئات القيادية فى رابطة العالم الإسلامى ومعهد الاستشراق.

 

توقيع الاتفاقية بين الرابطة والمعهد.
توقيع الاتفاقية بين الرابطة والمعهد.

د.العيسى في معهد الاستشراق الروسي
د.العيسى في معهد الاستشراق الروسي

د.العيسى يلتقي اعضاء الهيئات العلمية والتعليمية في المعهد
د.العيسى يلتقي اعضاء الهيئات العلمية والتعليمية في المعهد
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين عام رابطة العالم الإسلامى: وعي المسلم يهزم "بروبجاندا" التطرف

رابطة العالم الإسلامى توقع اتفاقية مع جمهورية تتارستان لتعزيز ⁧‫التسامح

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يحاضر فى جامعة سانت بطرسبرج الحكومية الروسية

معهد الاستشراق

رابطة العالم الاسلامى

روسيا

السعودية




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة