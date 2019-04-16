video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اثيوبيا يؤكد لعضو فى المجلس العسكرى السودانى دعم إجراءاته

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:15 م
رئيس وزراء اثيوبيا يؤكد لعضو فى المجلس العسكرى السودانى دعم إجراءاته رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد
أديس أبابا (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد بحث، خلال لقائه عضو المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الذى يزور أديس أبابا، تطورات الأوضاع فى السودان، وما اتخذه المجلس الانتقالى من إجراءات عقب تشكيله لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

ونقلت الوكالة الاثيوبية عن الفريق جلال الدين الشيخ الطيب قوله إن الزيارة الخارجية الأولى التى قام بها لإثيوبيا تؤكد عمق الروابط بين البلدين وتأثر كل منهما بما يجرى فى الآخر، ووصف الزيارة بأنها موفقة وناجحة، مؤكدا استمرارية الزيارات لكل دول الجوار لتأكيد أن الجميع منظومة أمنية متجانسة تسعى لتحقيق الأمن والسلم الأفريقى والدولى المستدام.

وقال عضو المجلس العسكرى الانتقالى السوداني، فى تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء الإثيوبى تفهم تداعيات الأوضاع فى السودان، مؤكدا دعمه ومساندته وتأييده لما اتخذه المجلس من إجراءات.

وأضاف أن آبى أحمد بذل جهدا مقدرا وتواصل مع الدول على الصعيدين الإقليمى والدولى لمساندة السودان فى هذه المرحلة، مشيداً بمواقف إثيوبيا الداعمة للمجلس العسكرى الانتقالى وللاستقرار والأمن فى السودان.

وأوضح الفريق جلال الدين الشيخ الطيب أن السودان قدمت، على هامش الزيارة، ورقة خلال جلسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقى تناولت مجريات الوضع فى البلاد ودواعى انحياز القوات المسلحة السودانية لتطلعات الشعب ورؤية المجلس الانتقالى لتكوين حكومة وطنية مدنية تتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الاثيوبى مجددًا دعم حكومة بلاده لشعب السودان، مؤكدًا أن هذا الدعم قائم على احترام سيادة السودان وعلى مبادئ عدم التدخل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المجلس العسكرى بالسودان يعين الفريق مرتضى وراق واليا لولاية الخرطوم

الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بتقديم كل ما هو مطلوب لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

اثيوبيا

السودان

رئيس وزراء اثيوبيا

المجلس الانتقالى السودانى

اخبار السودان




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة