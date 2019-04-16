رئيس وزراء اثيوبيا يؤكد لعضو فى المجلس العسكرى السودانى دعم إجراءاته

أديس أبابا (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد بحث، خلال لقائه عضو المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الذى يزور أديس أبابا، تطورات الأوضاع فى السودان، وما اتخذه المجلس الانتقالى من إجراءات عقب تشكيله لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

ونقلت الوكالة الاثيوبية عن الفريق جلال الدين الشيخ الطيب قوله إن الزيارة الخارجية الأولى التى قام بها لإثيوبيا تؤكد عمق الروابط بين البلدين وتأثر كل منهما بما يجرى فى الآخر، ووصف الزيارة بأنها موفقة وناجحة، مؤكدا استمرارية الزيارات لكل دول الجوار لتأكيد أن الجميع منظومة أمنية متجانسة تسعى لتحقيق الأمن والسلم الأفريقى والدولى المستدام.

وقال عضو المجلس العسكرى الانتقالى السوداني، فى تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء الإثيوبى تفهم تداعيات الأوضاع فى السودان، مؤكدا دعمه ومساندته وتأييده لما اتخذه المجلس من إجراءات.

وأضاف أن آبى أحمد بذل جهدا مقدرا وتواصل مع الدول على الصعيدين الإقليمى والدولى لمساندة السودان فى هذه المرحلة، مشيداً بمواقف إثيوبيا الداعمة للمجلس العسكرى الانتقالى وللاستقرار والأمن فى السودان.

وأوضح الفريق جلال الدين الشيخ الطيب أن السودان قدمت، على هامش الزيارة، ورقة خلال جلسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقى تناولت مجريات الوضع فى البلاد ودواعى انحياز القوات المسلحة السودانية لتطلعات الشعب ورؤية المجلس الانتقالى لتكوين حكومة وطنية مدنية تتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الاثيوبى مجددًا دعم حكومة بلاده لشعب السودان، مؤكدًا أن هذا الدعم قائم على احترام سيادة السودان وعلى مبادئ عدم التدخل.