رئيس مصلحة الضرائب يكشف عن الجهات الأكثر تسديدًا للضرائب

كتب محسن البديوى

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة بها ضرائب دخل وضرائب القيمة المضافة، والربط المستهدف لهما من يوليو 2018 حتى نهاية يونيه 2019 هو 688 مليار جنيه، موضحًا أن استكمال الـ700 مليار جنيه يكون من خلال جمارك وضرائب عقارية وإيرادات أخرى.

وذكر حسن، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة cbc، أنه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، تم تحقيق المستهدف من الربط بنسبة 107%، وبنسبة 119% من المماثل للعام الماضى.

وأشار إلى أن الربع الثالث (أى حتى نهاية مارس 2019)، تم تحقيق المستهدف من الربط بنسبة 106%، وبنسبة 115% عن مماثلتها فى العام الماضى، لافتًا إلى أن الحصيلة التى تم جمعها حتى الآن تبلغ نحو 414 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالجهات الأكثر تسديدًا للضرائب، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه يأتى فى المقدمة الشركات "المالتى ناشيونال" أو الشركات عموما التى يكون رقم أعمالها كبير، لأنه كلما زاد رقم الأعمال كلما زاد صافى الربح كلما زادت الضريبة المسددة للدولة، وكذلك البنوك، موضحًا أن 20% من عدد ممولى المصلحة حصيلة ضرائبهم تمثل 80% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب، وهؤلاء هم الموجدين عموما فى شركات قطاع الأموال.