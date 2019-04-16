رئيس عمال سوريا لـ"سعفان": بلادى بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، جمال القادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، الذى أكد أن شعب بلادة دفع فاتورة كبيرة بشريا واقتصاديا، مشددا على أن الدولة السورية ستعود إلى الساحة بقوة بفضل تماسك نسيج شعبها ضد المؤامرة التى دبرت له، مضيفا أن سوريا بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربى، ورؤساء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء الوفود العربية.

ومن جانبه أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر وسوريا التى تتميز بصورة خاصة، باعتبارهما بلدا وكيانا واحدا لا تهزه العواصف، ارتكازا على أن الوحدة العربية ضرورة أساسية لمواجهة كافة التحديات والأخطار التى تواجه عالمنا العربى.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحولا كبيرا وتغييرات جذرية تصب فى مصلحة الأمة العربية، مستطردا بأهمية إزالة كافة الشوائب التى تعكر صفو الأمة العربية لتحصينهم تحصينا تاما ضد قوى الشر التى لا تريد لها خيرا ولا تعميرا.

وشدد سعفان على أن العمل النقابى منحة وأمانة من الله لخدمة قضايا العمل والعمال، كى تكون بابا فسيحا وطريقا موصلا للجنة، معربا عن تمنياته لعودة سوريا إلى سابق عهدها من تقدم ورقى، بل وأفضل مما كان بفضل سواعد أبنائها وتماسكه وتعاضده.

وأعرب القادرى فى ختام اللقاء عن بالغ سعادته بتواجده على أرض الكنانة مصر، مشيدا بحسن التعامل بين المصريين والسوريين.