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رئيس جامعة بنها يوجه برفع الإشغالات داخل أسوار الكليات حفاظا علي الطلاب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:56 م
رئيس جامعة بنها يوجه برفع الإشغالات داخل أسوار الكليات حفاظا علي الطلاب جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة، عددا من قاعات الدراسة والمحاضرات والمكاتب الادارية والكنترولات بالكلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالإضافة الي مكتبة وكافتيريا الكلية.
 
كما تفقد "السعيد"، سفارة المعرفة بالجامعة والتابعة لمكتبة الاسكندرية، مشيدا بالدور الرائد لسفارة المعرفة في نشر العلم والمعرفة من خلال تقديم خدماتها في مجالي البحث العلمي والورش التدريبية بشكل مجاني للطلاب، جاء ذلك بحضور مسئولي سفارة المعرفة بالجامعة أحمد أبو العزم ورؤوف قاعود.
 
وخلال الجولة أكد رئيس جامعة بنها، علي أهمية الحفاظ علي متطلبات اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، موكداً علي ضرورة رفع أي اشغالات داخل أسوار الكلية للحفاظ علي الطلاب.
 
وشدد رئيس جامعة بنها، على ضرورة حسن استغلال الموارد المتاحة بما يخدم المصلحة العامة للجامعة والحفاظ على المال العام.
 
جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (6)
جانب من الجولة (6)
 
 

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