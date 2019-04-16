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رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لشم النسيم ويوجه بتفعيل غرفة العمليات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:51 ص
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لشم النسيم ويوجه بتفعيل غرفة العمليات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  كافة المحافظين باتخاذ الإجراءات، والاستعدادت اللازمة بمناسبة احتفالات شم النسيم .

وأوضحت مصادر حكومية مطلعة، فى تصريحاتها لـ" اليوم السابع" أن رئيس الوزراء، وجه أيضا المحافظين بضرورة المتابعة على أرض الواقع خلال احتفالات شم النسيم.

ولفتت المصادر، إلى أن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة، استعدادات الوزارة بمناسبة احتفالات شم النسيم، بجانب الاستعدادات الأمنية، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية، على مدار الاحتفال بشم النسيم لتلقى أى شكاوى.

 


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