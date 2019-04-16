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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:52 م
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رئيس المطار يبحث مع السفير القبرصى تدشين خط طيران جديد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:01 م
رئيس المطار يبحث مع السفير القبرصى تدشين خط طيران جديد جانب من اللقاء
كتب أحمد مصطفى
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بحث المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الثلاثاء، كافة الترتيبات والتسهيلات الخاصة بتدشين خط طيران جديد بين قبرص والقاهرة، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، من لارنكا إلي مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 2، جاء ذلك خلال استقباله السفير القبرصى ومدير الخطوط الجوية القبرصية والوفد المرافق .

وأهدي المهندس أحمد فوزى، السفير القبرصى، درع شركة ميناء القاهرة الجوى خلال جلسة المباحثات، وأكد أن مطار القاهرة جاهز تماما لاستقبال الرحلات من قبرص وزيادة الحركة ما بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات المتميز التي تجمع الشعبين .

رئيس المطار (1)
 

 

رئيس المطار (2)
 

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