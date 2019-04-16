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رئيس الشركة المصرية للاتصالات: نعتزم إنشاء شركة عقارية وبناء مراكز بيانات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:11 م
رئيس الشركة المصرية للاتصالات: نعتزم إنشاء شركة عقارية وبناء مراكز بيانات المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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كشف المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عن خطة النفقات الرأسمالية والأصول غير المستخدمة للشركة، قائلا أتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية كنسبة من المبيعات مرتفعة (تتراوح بين 33 – 35%) فى 2019 و2020 لتتراجع بعد ذلك.

 

وأضاف وفى جانب الأصول غير المستخدمة، قال حامد، نعتزم إنشاء شركة عقارية للتطوير والاستثمار بهدف إدارة مخزونها العقارى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى اعتزام الشركة استخدام جزء من أراضيها فى بناء مراكز بيانات، وذلك كجزء من خطتها لاستثمار وتحقيق قيمة أعلى من مخزون الأراضى الخاص بها، ولكنه لم يحدد الاستراتيجية الكاملة لهذا الأمر.

 

وأكد حامد، على أهمية أن ينظر المستثمرون والمحللون فى السوق إلى الشركة كمزود للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وليس فقط على أنها مشغل لخدمات الاتصالات المتكاملة فى خطوط الهاتف بنوعيه الثابت والمحمول، إذ يرى أن السوق يقلل من نشاطها فى مجال أعمال الجملة، على الرغم من مساهمته بأكثر من 45% من إجمالى إيراداتها، مشيرة إلى أن معظم المشاركين بالسوق يسألون عن أعمال التجزئة ويتجاهلون أعمال الجملة.

 

وتابع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات:"وعلى النقيض نحن نعتقد أن أعمال الجملة لديها الكثير من الإمكانيات لدعم المصرية للاتصالات، ومع ذلك، يجب أن تقوم بالإفصاح عن المزيد من مؤشرات الأداء الرئيسية لتوفير رؤية أوضح عن نشاط أعمال الجملة للمشاركين بالسوق، للتعرف على القيمة الكاملة المتوقعة للسهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة شركة المصرية للاتصالات (ETEL)، مع مجموعة من المحللين والتى تم فيها مناقشة استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية، والتى من ضمنها: عملية التحول الرقمى، خطط النفقات الرأسمالية، تحقيق القيمة من الأصول غير المستخدمة، وسياسة التوزيعات النقدية.


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