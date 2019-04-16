video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان: منح "الشيوخ" صلاحيات تشريعية يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:58 م
رئيس البرلمان: منح "الشيوخ" صلاحيات تشريعية يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسى، وذلك يتطلب دستور جديد.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، وتعقيبًا علئ النائب مصطفى بكرى، الذى طالب بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية محددة والالتزام بأخذ موافقته عليها، مشيرًا إلى أن نصة الحالى سيكلف موازنة الدولة الاعباء دون فائدة منه، بقوله : إما نلغية أو نعطية صلاحيات.

 

وأيد النائب مصطفى بكرى، تخصيص نسبة للمرأة بما لا تقل عن 25% من المقاعد بمجلس النواب، مطالبًا بتخصيص ذات النسبة فى مجلس الشورى أيضا.

 

وأشار بكرى، إلى أن إعطاء تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات، ومنها الشباب والاقباط وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج، يأتى لتحقيق مبدأ المساواة بين فئات المجتمع، لافتًا إلى سقوط فقرة فى التعديلات الخاصة بمادة مجلس الدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة للبرلمان: 10 ملايين يستفيدون من زيادة المعاش و77 مليونا من دعم السلع

رئيس البرلمان لأكمل قرطام: "التعديلات لم تمس باب المقومات الأساسية"

برلمانية مصر الحديثة توافق على التعديلات وتدعو المواطنين للمشاركة بالاستفتاء

الاستفتاء علي الدستور

التعديلات الدستورية

الدستور

البرلمان




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة