رئيس البرلمان: منح "الشيوخ" صلاحيات تشريعية يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسى

كتبت : نورا فخرى

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسى، وذلك يتطلب دستور جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، وتعقيبًا علئ النائب مصطفى بكرى، الذى طالب بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية محددة والالتزام بأخذ موافقته عليها، مشيرًا إلى أن نصة الحالى سيكلف موازنة الدولة الاعباء دون فائدة منه، بقوله : إما نلغية أو نعطية صلاحيات.

وأيد النائب مصطفى بكرى، تخصيص نسبة للمرأة بما لا تقل عن 25% من المقاعد بمجلس النواب، مطالبًا بتخصيص ذات النسبة فى مجلس الشورى أيضا.

وأشار بكرى، إلى أن إعطاء تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات، ومنها الشباب والاقباط وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج، يأتى لتحقيق مبدأ المساواة بين فئات المجتمع، لافتًا إلى سقوط فقرة فى التعديلات الخاصة بمادة مجلس الدولة.