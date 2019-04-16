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رئيس البرلمان: مناقشة التعديلات الدستورية وأخذ الرأي عليها اليوم

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:44 م
رئيس البرلمان: مناقشة التعديلات الدستورية وأخذ الرأي عليها اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سينهي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، وأخذ الرأي عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصصة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية.

وفي ذات السياق، طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بإلتزام الهدوء والإنضباط أثناء استعراض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية، قائلاً : " أعتقد أن التعديلات الدستورية التي تدخل علي الوثيقة الاولي في التشريعات القانونية بالدولة، تستلزم الجلوس والانصات".

وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يمكن مناقشة التعديلات الدستورية، في ظل حديث البعض، متابعا: مشهد الحديث أثناء مناقشة التعديلات يعطي صورة غير إيجابية، فِأرجو إلتزام الهدوء والإستماع إلي نص التقرير، فالأمر متعلق بمناقشة تعديلات دستورية وليس مجرد تشريع عادي".

وفي مستهل حديثة، أشار رئيس مجلس النواب إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب منذ تقدم ائتلاف دعم مصر بمقترح التعديلات الدستورية، مع الإشارة إلي جلسات الحوار المجتمعي الـ6 التي عقدت للاستماع لكافة فئات المجتمع المجتمع، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحات النواب.

وفي سياق متصل، رحب رئيس النواب، خلال الجلسة العامة بمجموعه من طلاب كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، كذلك الشباب التابعين لجميعة سيدي جابر بالإسكندرية.

 

 

 
 

 

 


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