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رئيسة وزراء تايوان : المناورات العسكرية الصينية لا ترهبنا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:03 ص
رئيسة وزراء تايوان : المناورات العسكرية الصينية لا ترهبنا مناورات عسكرية
تايبه (رويترز)
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 قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الثلاثاء إن بلادها، التي تتمتع بحكم ذاتي، لا ترهبها التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين أمس في أحدث مناورات عسكرية قرب الجزيرة والتي وصفها مسؤول أمريكي كبير بأنها تهديد لاستقرار المنطقة.

 

كانت تساي تتحدث في منتدى تستضيفه وزارة الشؤون الخارجية التايوانية في الذكرى الأربعين للعلاقات التايوانية الأمريكية.

 

ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان لكن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدة للجزيرة للدفاع عن نفسها وهي مصدرها الرئيسي للأسلحة.

 

وكثفت الصين الضغوط على تايوان، التي تشتبه في أن رئيستها تسعى من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة وهي مسألة تمثل خطا أحمر للصين التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

 

 


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