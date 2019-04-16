دواء السوشيال.. ضبط أشخاصا يبيعون أدوية مجهولة عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية، إحكام السيطرة على تداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت، وتمكنت من ضبط 3 قضايا بالجيزة والقليوبية.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى متابعة ورصد النشاطات غير المشروعة، والتى من بينها الترويج لبيع وتوصيل الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر المهربة من الخارج وغير المصرح بتداولها داخل البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما لها فى ذلك من أثار سلبية على صحة المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والقليوبية وإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة، من ضبط طالب مقيم بمنطقة العمرانية الغربية لقيامه بإدارة صفحة بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تضمنت مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين ، وضبط بحوزته (1054 علبة أدويه تخسيس أنواع مختلفة ، 1187عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر مصنوعة محلياً ومغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ، عدد 600 ستيكرز علامات تجارية لأدوية منشطة ، 2طلقه نارية عيار 9مم ، قطعه لمخدر الحشيش بقصد التعاطى ) .

وتم ضبط شخص بمنطقة الهرم لقيامه بنشر مشاركات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين وبحوزته 102 عبوة أدوية مستوردة أنواع مختلفة " علاجية، تخسيس ، منشطة" مجهولة المصدر"، وضبط مهندس مقيم شبرا الخيمة لقيامه بإدارة صفحة بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) تضمنت مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين ،وبحوزته "524 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية، تخسيس ، منشطة" مجهولة المصدر".

بفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة اللجان المصاحبة للمأموريات الثلاث من المفتشين المختصين أفادت بأن المضبوطات مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها داخل البلاد.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكابهم للوقائع وإنشاء الصفحات المشار إليها للترويج لبيع أدوية ومستحضرات مهربة من الخارج بغرض الاستفادة مادياً.