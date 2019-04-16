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دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بتوفير عقار لطفل مصاب بمرض نادر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:01 م
دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بتوفير عقار لطفل مصاب بمرض نادر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقام أحمد إسماعيل عبد العزيز دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف القرار السلبي فى امتناع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم عن توفير العقار المسمي"anakinra" وأى دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية للقاصر زياد أحمد إسماعيل.
 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39204 لسنة لسنة 72ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.
 
وذكر إسماعيل فى دعواه أن ابنه زياد البالغ من العمر 7 أعوام مريض بمرض جلدى نادر منذ ولادته يسمي "متلازمة مايكل ويلز" ولا يوجد له علاج فى مصر وعدم وجود العقار المسمي"anakinra" فى مصر.
 
وتابع إسماعيل أن الحق فى الحياة والرعاية الصحية للطفل من أبسط حقوقه مما حدا به لإقامة الدعوى أمام القضاء.
 

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