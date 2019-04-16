درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16/4/2019 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25شبين الكوم 13 24طنطا 13 25دمنهور 13 22الإسكندرية 13 22بلطيم 13 22مطروح 13 20السلوم 14 20سيوة 15 24بورسعيد 13 20دمياط 13 20الزقازيق 14 24الإسماعيلية 14 26السويس 15 25العريش 14 21رفح 13 20رأس سدر 15 24نخل 11 24نويبع 16 27طابا 16 26كاترين 09 21الطور 18 28شرم الشيخ 19 31الغردقة 19 30مرسى علم 19 29الفيوم 15 27بني سويف 15 27المنيا 15 27أسيوط 16 28سوهاج 17 29قنا 18 32الأقصر 19 33أسوان 19 36أبو سمبل 20 36الوادي الجديد 19 31شلاتين 19 31أبو رماد 18 31راس حدربة 20 29حلايب 20 28

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39المدينة 23 37الرياض 21 34المنامة 25 31أبو ظبي 21 32الدوحة 23 33الكويت 22 34دمشق 07 18بيروت 13 18عمان 10 20القدس 08 16غزة 14 21بغداد 18 31مسقط 23 30صنعاء 12 26الخرطوم 26 42طرابلس 15 21تونس 12 23الجزائر 12 20الرباط 13 25نواكشوط 19 30

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 13اسطنبول 04 13إسلام آباد 18 24نيودلهي 20 32جاكرتا 25 34بكين 12 26كوالالمبور 26 34طوكيو 12 20أثينا 08 17روما 06 18باريس 03 14مدريد 07 20برلين 03 14لندن 06 13مونتريال 01 08موسكو -01 11نيويورك 10 19واشنطن 08 18