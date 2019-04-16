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خلال ساعات..الحكم على "عربجى" استغل الأطفال بالتسول وهتك عرض أحدهم بالعجوزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:00 ص
خلال ساعات..الحكم على "عربجى" استغل الأطفال بالتسول وهتك عرض أحدهم بالعجوزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء،  حكمها على "عربجى" تاجر بالبشر بالعجوزة، وهتك عرض أحد الأطفال.

وكشف أمر الإحالة  الصادر من نيابة شمال الجيزة؛ برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، في القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن المتهم "إسلام خالد" ،23 سنة ، "عربجي"، في غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة، آوي المجني عليه "مصطفي رمضان"، والمجني عليهم الأطفال "كريم عبد الشافي، و إبراهيم محمد، و أحمد محمد، وعبد الظاهر مصطفي، و عاشور عاطف"،  بقصد استغلالهم تجاريا في أعمال التسول للحصول علي ربح مادي مساسا في حقهم من الحماية من الاتجار بهم، بأن أجبرهم علي استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه "م.ر" بالقوة والتهديد".

 

 


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