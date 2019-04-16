video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 6 عاطلين بتهمتى حيازة أسلحة نارية والشروع فى القتل بطوخ

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:05 م
حبس 6 عاطلين بتهمتى حيازة أسلحة نارية والشروع فى القتل بطوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبيه - نيفين طه
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز طوخ برئاسة أحمد الميهى، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس 6 عاطلين لقيامهم بإطلاق الرصاص والشروع فى سرقة حمولة سيارة دواجن، انتقاما من صاحبها لمنافسته شقيق أحدهم فى تجارة الطيور، مما أسفر عن إصابة تباع بطلق نارى فى الوجه، ووجهت النيابة لهم حيازة أسلحة محظور تداولها والشروع فى القتل والسرقة وتكدير السلم العام .

كان العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، قد تلقى بلاغا من "أحمد م ع" سائق أنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم 137499 نقل سوهاج، بطريق "القاهرة الإسكندريه" الزراعى أمام قرية الحصة- اتجاه القاهرة دائرة المركز وبرفقته "محمد س م" تباع فوجئ بانحراف سيارة ربع نقل بيضاء اللون تجاهه (لم يتمكن من التقاط أرقامها) يحاول مستقليها استيقافه، إلا أنه أسرع بسيارته، وعقب ذلك تناهى إلى سمعه صوت إطلاق عيار نارى نتج عنه إصابة مرافقه (برش خرطوش بالجانب الأيسر من الوجه) .

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، الذى اهتم بالبلاغ وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، وقاده العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت جهود فريق البحث من أن وراء ارتكاب الواقعة كل من:-

"محمد ا ط" عاطل و"احمد ى م" عاطل و "محمود.ا.س" 22 سنه عاطل، و"محمد.ع.ح" عاطل، والسابق إتهامه فى جناية "مخدرات " و"علاء الدين ح ح" عاطل والسابق إتهامة فى عدد 2 قضيه (خيانة امانه- مخدرات) و"عبدالنبى س ا" عاطل، عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة .

جرى بإرشاد المتهمين ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة "بندقية خرطوش و2 طلقه من ذات العيار"، .. وتم التحفظ عليها والمتهم السادس ضبط السيارة المستخدمه فى الواقعة .. وتم التحفظ عليها.

بمواجهتهم عن السلاح النارى المضبوط حوزتهما، أقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد استخدامه فى ممارسة نشاطهم الإجرامى .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة بطوخ

اخبار المحافظات

القليوبية

حبس عاطلين

الشروع فى قتل

اسلحة نارية

قليوب

الشروع فى سرقة حمولة سيارة

سرقة سيارة دواجن




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة