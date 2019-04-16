حبس 6 عاطلين بتهمتى حيازة أسلحة نارية والشروع فى القتل بطوخ

القليوبيه - نيفين طه

قررت نيابة مركز طوخ برئاسة أحمد الميهى، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس 6 عاطلين لقيامهم بإطلاق الرصاص والشروع فى سرقة حمولة سيارة دواجن، انتقاما من صاحبها لمنافسته شقيق أحدهم فى تجارة الطيور، مما أسفر عن إصابة تباع بطلق نارى فى الوجه، ووجهت النيابة لهم حيازة أسلحة محظور تداولها والشروع فى القتل والسرقة وتكدير السلم العام .

كان العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، قد تلقى بلاغا من "أحمد م ع" سائق أنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم 137499 نقل سوهاج، بطريق "القاهرة الإسكندريه" الزراعى أمام قرية الحصة- اتجاه القاهرة دائرة المركز وبرفقته "محمد س م" تباع فوجئ بانحراف سيارة ربع نقل بيضاء اللون تجاهه (لم يتمكن من التقاط أرقامها) يحاول مستقليها استيقافه، إلا أنه أسرع بسيارته، وعقب ذلك تناهى إلى سمعه صوت إطلاق عيار نارى نتج عنه إصابة مرافقه (برش خرطوش بالجانب الأيسر من الوجه) .

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، الذى اهتم بالبلاغ وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، وقاده العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت جهود فريق البحث من أن وراء ارتكاب الواقعة كل من:-

"محمد ا ط" عاطل و"احمد ى م" عاطل و "محمود.ا.س" 22 سنه عاطل، و"محمد.ع.ح" عاطل، والسابق إتهامه فى جناية "مخدرات " و"علاء الدين ح ح" عاطل والسابق إتهامة فى عدد 2 قضيه (خيانة امانه- مخدرات) و"عبدالنبى س ا" عاطل، عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة .

جرى بإرشاد المتهمين ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة "بندقية خرطوش و2 طلقه من ذات العيار"، .. وتم التحفظ عليها والمتهم السادس ضبط السيارة المستخدمه فى الواقعة .. وتم التحفظ عليها.

بمواجهتهم عن السلاح النارى المضبوط حوزتهما، أقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد استخدامه فى ممارسة نشاطهم الإجرامى .