video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بعين شمس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:14 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بعين شمس محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض .
 
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم ، وبحوزته 1264 قرص مخدر ، مبلغ مالى 850 جنية ، سلاح أبيض "مطواة" ).
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 6 عاطلين بتهمتى حيازة أسلحة نارية والشروع فى القتل بطوخ

اخبار الحوادث

حبس عاطل

حيازة مخدرات

مواد مخدرة

اقراص مخدرة

أسلحة بيضاء

عين شمس




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة