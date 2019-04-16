حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض .
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم ، وبحوزته 1264 قرص مخدر ، مبلغ مالى 850 جنية ، سلاح أبيض "مطواة" ).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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