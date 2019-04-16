حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض .

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم ، وبحوزته 1264 قرص مخدر ، مبلغ مالى 850 جنية ، سلاح أبيض "مطواة" ).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.