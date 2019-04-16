حبس الطالب الجامعى المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قرر، المستشار على عبد الباري مدير نيابة قسم دمنهور، منذ قليل، حبس "محمود.ا.ال" 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل اللواء "أشرف. ى. ط" رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة داخل منزله بمدينة دمنهور بغرض السرقة.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها المكثفة فى جريمة قتل رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، داخل منزله أمس الاثنين على يد طالب جامعى.

كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى منزل المجنى عليه بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، بمصاحبة الطالب المتهم، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.

وكانت النيابة العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، قد قررت التصريح بدفن جثة رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، تمهيدا لنقله وتشييع جنازته بمسقط رأسه بمركز شبراخيت.