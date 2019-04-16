حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16/4/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض كبير وملموس على الحرارة، لتصبح دون مُعدلاتها العامة.

ويكون الطقس بارداً نسبياً، وغائماً جزئياً، وتهطل الأمطار صباحاً فى العديد من المناطق، تكون على شكل "زخات رعدية" من المطر مع ساعات العصر فى شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على شرق وجنوب المملكة مثيرة للغبار والأتربة في هذه المناطق.

وفي خليج العقبة:

الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بالليالي الماضية وتسود أجواء باردة فى عموم المناطق وبالأخص فى الجبال.

وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع جو غائم جزئي في كافة المناطق وتكون الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود الأربعة درجات مئوية وتسقط أمطار متفرقة فى مناطق مختلفة من البلاد . وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المناطق العالية ودافئة نسبياً فى المناطق السهلية والساحلية فيما يسود جو لطيف جداً فى مناطق الأغوار. الرياح تكون شمالية فى ساعات الصباح ثم تصبح غربية إلى جنوبية غربية فى ساعات المساء والليل.





