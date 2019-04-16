جنايات الإسكندرية: السجن 5 سنوات لـ36 من جماعة الإخوان الإرهابية

أ.ش.أ

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 36 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن خمس سنوات، ومدة مماثلة تحت المراقبة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى عبد المطلب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع سند والمستشار عمرو صلاح الدين محمد، وأمانة سر إيهاب بديع.

وتعود أحداث القضية لسنة 2017 جنايات عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأمن العام، يفيد بضبط 36 شخصًا من جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت التحريات عن تلقى المتهمين تكليفات من الجماعة بحشد عناصرها واستقطاب عدد آخر لأعمال تحريضيه لأغراض تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مستخدمين العديد من كتب الجماعة المحظورة.

وأُخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.