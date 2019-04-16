جان يونكر: الاتحاد الأوروبى مستعد لخروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى مستعد لخروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق ولكن ذلك لن يعود بأى نفع على الاتحاد.

وأضاف يونكر - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية - "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبى الحق فى الاجتماع دون بريطانيا قبل خروجها من التكتل".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك اليوم إنه لا يمكن معاملة بريطانيا كعضو من الدرجة الثانية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

كان توسك قد أعلن الأسبوع الماضى الموافقة على منح بريطانيا تمديدا مرنا للخروج من الاتحاد (بريكست) حتى 31 أكتوبر القادم، وجاء الاتفاق بعد 5 ساعات من المحادثات فى قمة طارئة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل عقدت يوم الأربعاء الماضى لإيجاد حل وسط لأزمة البريكست.