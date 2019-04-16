تهشم سيارتين بسبب سقوط قطع حديدية من واجهة برج بمنطقة الجزيرة

كتب عبد الرحمن سيد

سقط جزء من واجهة حديدية من أعلى البرج بمنطقة الجزيرة، التابعة لدائرة قصر النيل على عدد من السيارات، مما أدى لتهشم اثنين منها، وتصادف عدم وجود مواطنين لحظة وقوع عدد من القطع الحديدية من هذا البرج المغلق منذ عدة سنوات.

وتلقت نقطة شرطة الجزيرة، بلاغا من"أحمد.ع.ع" سائق أحد السيارات المتضررة ونوعها بى إم دبليو فضى اللون، والذى أبلغ أنه قام بركن سيارته فى حالة جيدة فى المكان المسموح بالانتظار به أمام العقار رقم 4 فى شارع الجزيرة أمام سور نادى الجزيرة الجهة المقابلة للعقار.

أضاف المبلغ، أنه أثناء عودته إليها فوجئ بسقوط قطع من الألومنيوم الخاصة بالواجهة الحديدية، وقطع من الزجاج من أعلى البرج المجاور للعقار رقم 4 بشارع الجزيرة، ونتج عن ذلك تهشم الزجاج والسقف الخاص بالسيارة وتلفيات فى صاج السيارة من الخلف والأمام وحرر محضر بالواقعة.



برج مغلق بمنطقة الجزيرة



تلفيات بسيارة



جانب من الحادث