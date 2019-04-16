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تقدم ثروت حجاج على مقعد نقيب الصيادلة ببورسعيد ودمياط

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:38 م
تقدم ثروت حجاج على مقعد نقيب الصيادلة ببورسعيد ودمياط انتخابات الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، تقدم الدكتور ثروت حجاج المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، بمحافظة دمياط، بواقع 433 صوتًا، مقابل 53 صوتًا للدكتور كرم كردى، المرشح علي مقعد نقيب الصيادلة أيضا. 
 
 
كما أشارت المؤشرات الأولية لفرز أصوات محافظة بورسعيد، إحراز الدكتور ثروت حجاج تقدما علي أقرب منافسيه بواقع 269 صوتًا، مقابل 78 صوتًا للدكتور كرم كردي، وذلك علي مقعد النقيب العام للصيادلة. 
 
وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.
 
ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعًدا.
 
 
 
 

 


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نقيب الصيادلة




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