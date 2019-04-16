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تعليم الوادى الجديد ينفذ بروتوكول مشترك مع مجمع التمور للتعبئة بالمدارس الفنية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:22 م
تعليم الوادى الجديد ينفذ بروتوكول مشترك مع مجمع التمور للتعبئة بالمدارس الفنية تمور الوادى الجديد
فريق المحافظات
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد عن تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين مجمع التمور التابع لمحافظة الوادى الجديد ومدارس التعليم الفنى بإدارة الخارجة التعليمية وذلك لتعبئة وتغليف منتج البلح لصالح المجمع حسب المواصفات المطلوبة والإشتراطات الصحية الآمنة. 

 
وأكد التداوي ، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إهتمام ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة وخاصة مدارس التعليم الفنى وتطوير الأداء بها وزيادة العملية التدريبية للطلاب لتخريج شباب مدرب ومؤهل لدعم المصانع علي مستوي المحافظة بتوفير أيدي عاملة مدربة وفرص عمل لأبنائها والمساعدة علي تسويق المحصول الرئيسي للمحافظة .
 
 

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