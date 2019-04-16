تعليم الوادى الجديد ينفذ بروتوكول مشترك مع مجمع التمور للتعبئة بالمدارس الفنية

وأكد التداوي ، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إهتمام ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة وخاصة مدارس التعليم الفنى وتطوير الأداء بها وزيادة العملية التدريبية للطلاب لتخريج شباب مدرب ومؤهل لدعم المصانع علي مستوي المحافظة بتوفير أيدي عاملة مدربة وفرص عمل لأبنائها والمساعدة علي تسويق المحصول الرئيسي للمحافظة .