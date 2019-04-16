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تعرف على اختصاصات إدارة مكافحة المخدرات ودورها فى حماية الشباب من الإدمان

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:07 ص
تعرف على اختصاصات إدارة مكافحة المخدرات ودورها فى حماية الشباب من الإدمان مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يقع على عاتق مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، التصدى لتهريب المواد المخدرة ومنع انتشارها وحماية الشباب من براثن الإدمان.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء أبرز اختصاصات مكافحة المخدرات، وهى:

 

مكافحة وضبط جرائم جلب أو تصدير أو زراعة أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الاتجار فى الجواهر المخدرة أو التبادل عليها أو التنازل عنها أو تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وعلانية الاتجار ومداهمة البؤر الإجرامية.

إحكام الرقابة على حركة تداول السلائف والكيماويات تنسيقا وأجهزة الدولة المعنية لضمان عدم تسربها إلى سوق الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة..

وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محلياً ودولياً.

توجيه وتنسيق جهود الأجهزة المركزية والمحلية التى تعمل فى مجال مكافحة المخدرات.

 

تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالاشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية.

الاتصال بكافة الأجهزة الحكومية المعنية بخفض الطلب على المواد المخدرة لرصد الصعوبات والمشكلات المتعلقة بالتعاطى والإدمان، والإسهام الفاعل فى مواجهتها.

 

التنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بخفض الطلب لمجابهة المصحات غير المرخصة أو تلك التى تمارس أُطر علاج خاطئة واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

المشاركة فى دراسة مشكلات الإدمان وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وتحليلها ومتابعة مدى استجابة المدمنين للعلاج، والاتصال بالجهات المختصة لتقديم الرعاية

التنسيق مع القوات المسلحة وقطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن المختلفة فى إعداد وتنفيذ عدة حملات سنوية لمكافحة الزراعات المخدرة فى الأماكن الصحراوية الوعرة.

 

متابعة الثروات غير المشروعة المتحصلة من جرائم المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الإجرامية القائمة على تلك الأنشطة كأسلوب فاعل لمكافحة المخدرات.

 

الإشراف الفنى على أجهزة مكافحة المخدرات بمديريات الأمن.

 

التنسيق مع قطاع الأمن الوطنى فيما يرد للإدارة من معلومات عن عناصر الهجرة غير الشرعية، وكذا عناصر الاتجار فى البشر داخل وخارج البلاد ومتابعه إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية لضحايا جرائم الاتجار فى البشر وذلك بالاشتراك مع الأجهزة المعنية.

 

 


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