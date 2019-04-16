تعرف على أبرز 10 أرقام فى حوار وزير المالية مع "اليوم السابع"

اجرى "اليوم السابع" حوارا حصريا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال اجتماعات الربيع، ونرصد أبرز 10 نقاط مما جاء فى الحوار.

- الاقتصاد المصرى بعد الإصلاح لديه المرونة لتخطى الأزمات المفاجئة والتعاطى معها بدون آثار سلبية.

- العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى مستمرة ولن نطلب تمويلًا إضافيًا بعد الحصول على كامل القرض بقيمة 12 مليار دولار.

- لا نية للاستغناء عن أى موظف بالحكومة.. و"بنحكم ضمائرنا قبل اتخاذ القرارات".

- 301 مليار جنيه حجم الأجور فى الموازنة الجديدة و140 مليارًا استثمارات عامة.

- مصر لديها القدرة على سداد ديونها ولم نتخلف يومًا عن سداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها.

- الحكومة المصرية تستهدف أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 6% خلال العام المالى القادم 2019 – 2020.

- كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى أشادت خلال لقاءها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 – 2020 على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.

- انخفاض فى قيمة خدمة الدين لنحو 569 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

- سعر العملة والجنيه المصرى هو "تيرمومتر" للاقتصاد وعندما يعمل ويتحسن الاقتصاد ينعكس ذلك على قوة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

- تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وسيتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالى بدءًا من 22 إلى 30 أبريل الحالى وأجور شهر مايو 2019 خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو المقبل.