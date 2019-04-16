تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 15026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50"، بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 2347 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 18889 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة، "إيجى إكس 70"، بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 666 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1701 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.