تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.496 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية، بقيمة 681 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.97% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29%، والعرب على 6.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.64%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بقيمة 9.9 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 470 ألف جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.5 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.