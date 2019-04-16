تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم الاتصالات والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرة عدد 12.41 نقطة، ليصل إلى مستوى 10209.11 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 6.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال قطرى عبر 2185 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.