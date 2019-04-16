تحويل عوائد الرسوم على استيراد الحديد والبيليت لصندوق دعم الصادرات

كتب – إسلام سعيد

حمل قرار الذى أصدره المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ، رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط "البيليت"، عددا من الفوائد الهامة سواء لصناعة الصلب أو للصادرات.

إذن ما علاقة الصادرات بفرض رسوم وقائية على الحديد والبيليت المستورد وكيف تستفيد من مثل من هذا القرار؟.. الإجابة هو أن الصادرات المصرية ستكون المستفيد الأكبر بعد الصناعة الوطنية من فرض هذه الرسوم، حيث من المقرر تحويل كافة الرسوم المحصلة على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم وتنمية الصادرات.

ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادتة الثالثة، على أنه يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم ( 9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد).

وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25 % من القيمة.

وزارة المالية، أكدت فى بيانها الرسمى الذى أعلنته فيه بدء تحصيل الرسوم على الحديد المستورد والبيليت، أن تطبيق هذا القرار سيساهم فى زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع فى حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزى، مما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديرى المصرى وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.