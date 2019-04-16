تحقيقات مقتل سائق "توك توك" الصف: استدرجوه لسرقته وقتلوه حينما حاول المقاومة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل سائق "توك توك" بمركز الصف، حيث تبين أن عاطلين استدرجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق، وهناك هددوه بالسلاح لإجباره على ترك المركبة، فحاول مقاومتها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين سددوا عدة طعنات نافذة للمجنى عليه حتى توفى، بعدها حملوا جثته وألقوا بها داخل إحدى الترع، وسرقوا ال"توك توك".

وأشارت التحقيقات أن أحد الأشخاص عثر على جثة المجنى عليه ملقاة بمياه الترعة، فحرر بلاغا بالواقعة، وتبين من خلال التحرى أن المجنى عليه لشاب يدعى "يوسف محمد" يبلغ من العمر 16 عاما سائق "توك توك".

ناظر فريق من النيابة جثة المجنى عليه، وتبين إصابته بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده، ومقيدًا بالحبال، وعليه صرحت بتشريح جثمانه والدفن عقب ذلك.

وكانت التحريات كشفت تورط عاطلين فى ارتكاب الجريمة بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد هيثم البحيرى والنقيب مصطفى الجارحى من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.