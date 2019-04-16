تحقيقات السطو على مزرعة دواجن البدرشين:المتهمين استولو على نص مليون جنيه

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط عصابة بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، وسرقتهم نصف مليون جنيه بعد تهديدهم العاملين داخل المزراعة بالأسلحة النارية.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين البالغ عددهم 7 أفراد، أعدوا أسلحة نارية وخططوا للسطو على إحدى مزارع الدواجن بمركز البدرشين، وانهم وزعوا الأدوار فيما بينهم، فتولى بعضهم متابعة حركة الطريق وأخر قيادة السيارة وتأمين هروب باقى المتهمين.

وتابعت التحقيقات، انه يوم الواقعة، توجهوا صوب المزرعة واقتحموا بالأسلحة النارية، وهددوا العاملين بداخلها، واستولوا على مبلغ نصف مليون جنيه وهاتف محمول، وفروا هاربين.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد تعرض مزرعة دواجن لسطو مسلح من جانب ملثمين مسلحين، واستيلاءهم على مبلغ نصف مليون جنيه وهواتف محمولة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الرحمن أبو ضيف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث كشفت تحريات رجال المباحث أن تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية، و5 خزائن، بالإضافة إلى ضبط المبلغ المسروق والهواتف المحمولة.