تحريات "الإتجار بالبشر": رئيسة وحدة تمريض بمستشفى خاص تزعمت العصابة

كتبت أمنية الموجى

كشفت التحريات الأمنية الأولية، حول المتهمين بتشكيل عصابة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية بمدينة السادس من أكتوبر، عن اشتراك رئيسة وحدة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر مع آخرين أطباء وسماسرة فى نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يقوموا باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية ، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية.

وتبين أن تلك الأعمال وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته ، مستغلين طبيعة وظيفتهم بالمستشفى وعلمهم بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء إليها ، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى ، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية .

وتواصل النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع المتهمين، لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة، والاتهامات وعن ما إذا كان هناك متهمين أخرين من عدمه.