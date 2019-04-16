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تجديد حبس سباك وزوجته لاتهامهما بتكوين شبكة لتبادل الزوجات فى شبرا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:12 م
تجديد حبس سباك وزوجته لاتهامهما بتكوين شبكة لتبادل الزوجات فى شبرا محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس سباك وزوجته بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات. 
 
كانت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها أمرت ، بحبس  سباك وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.
 
اعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه للواقعة، وقال أنه شعر بملل من العلاقة الزوجية، فقرر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "الفيس بوك" باسم مستعار "يوسف ومها" لاستقطاب راغبى المتعة، وإقامة حفلات جنسية مع أزواج آخرين، حيث تواصل مع عدد من راغبى المتعة، مشيرا إلى أنه حاول التوقف عن ممارسة الرزيلة ولكن زوجته رفضت، وقالت له أنها تعودت على ذلك.
 
كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" تحت اسم "يوسف ومها تبادل زوجات" يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتادل زوجة المتهم مع آخرين.
 
انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة شبرا الخيمة، وتم ضبطه وزوجته والتحفظ على هواتف وأجهزة محمول المتهمين، وبفحصه تم العثور على صور لزوجته فى أوضاع مخلة، أرسلها لأشخاص تواصل معهم لإقامة حفلات جنسية عن طريق زوجة كل منهم.
 
واعترفت المتهمة بارتكابهما للواقعة فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها يعمل "سباك"، وشعر بملل من العلاقة الزوجية بينهما، وعرض عليها فكرة إقامة علاقة جنسية مع زوجين عن طريق التبادل. 
 
 

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