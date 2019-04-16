تأييد حكم حبس "حمو بيكا" 3 أشهر مع الشغل والنفاذ للغناء بدون ترخيص

الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتأيد حبس المطرب الشعبى "حمو بيكا" لمدة 3 شهور مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائى بمنطقة العجمى دون ترخيص من الجهات المختصة.

وصدر الحكم برئاسة القاضى مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبد المنعم حسين.

وتعود بداية الواقعة، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائى للمطرب "م.ح.أ" وشهرته "حمو بيكا"، دون تصريح.

جرى إلغاء الحفل، وحرر "هـ.م.ع" محامى نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذى حمل رقم 13812 لسنة 2018 إدارى الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس المطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

واستأنف محامى المطرب "حمو بيكا" على حكم أول درجة، وحددت المحكمة جلسة غد لنظر الاستئناف، إلا أن المطرب حضر، اليوم، رفقة محاميه وعدد من جمهوره، وقدم طلب لرئيس المحكمة لتقصير مدة الجلسة مبديا استعداده للمثول أمام المحكمة اليوم وتم انعقادها قبل موعدها المحدد.

وكانت قد باشر التحقيقات بالنيابة المستشار خالد محمود مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة لحمو بيكا من نقابة الموسيقيين بإقامته حفل دون ترخيص وتم احاله القضية لمحكمة جنح الدخيلة.

واصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، اصدرت حكم الدرجة الاولى بحبس مطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ خاص وتوافد القليل من الجماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائى للمطرب م.ح.ا، وشهرته "حمو بيكا" دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمى الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.

توصلت التحقيقات عندما حضر للقسم ه.م.ع، محامى بنقابة الموسيقيين بالإسكندرية، وقدم بلاغ بتضرره من المطرب المذكورة على لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول على تصريح من النقابة، وطلب إثبات الحالة، تم تحرير المحضر بالقضية رقم 13812 لسنة 2018 إدارى الدخيلة.