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تأييد حبس محامى 10 سنوات لاتهامه بالإتجار بالمخدرات بالمنيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:32 م
تأييد حبس محامى 10 سنوات لاتهامه بالإتجار بالمخدرات بالمنيا حبس - ارشيفية
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قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان، وأمانة سر محسن فكرى، ومحمد مصطفى هارون، ومحمود حسين، بتأييد حكما بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على محامى بمركز سمالوط فى قضية اتجار بالمخدرات عام 2015 .
 
وقال مصدر قانوني، إن المحكمة أيدت حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية على المتهم "ي ش" محامى، ومقيم بمركز سمالوط .
 
وأشار المصدر، أن المحكمة إستمعت لاقوال الشهود، وإطلعت على تقرير المباحث الجنائية، والتحريات فى قضية اتجار المحامى بالمواد المخدرة عام 2015، واحالته النيابة العامة للمحاكمة عام 2016، وصدر بحقه حكما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبعد القبض عليه تمت اعادة اجراءات محاكمته مطلع العام الجارى، وصدر اليوم تأييد للحكم السابق وغرامة 100 ألف جنيه. 
 
 

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