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بوتين يبعث برقية تضامن للرئيس الفرنسى ويؤكد "نوتردام" كنز لا يقدر بثمن

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:37 ص
بوتين يبعث برقية تضامن للرئيس الفرنسى ويؤكد "نوتردام" كنز لا يقدر بثمن حريق نوتردام
كتب : أحمد علوى
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بعث الرئيس فلاديمير بوتين، برقية إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أعرب فيها لماكرون وللشعب الفرنسى عن تعاطفه، إثر الحريق المأساوى لكاتدرائية نوتردام فى باريس.

 

ووفقا للكرملين، جاء فى برقية بوتين: "نوتردام - الرمز التاريخى لفرنسا، كنز لا يقدر بثمن للثقافة الأوروبية والعالمية، وأحد أهم المقدسات المسيحية. ما حدث الليلة الماضية فى باريس، ترك صدى مؤلما فى قلوب الروس".

 

وأعرب بوتين، عن أمله، فى أن يتم ترميم هذا الصرح العظيم. وعرض على نظيره الفرنسى "إرسال أفضل المختصين الروس، الذين يملكون خبرة كبيرة فى مجال ترميم آثار التراث الثقافى العالمى، لترميم كاتدرائية نوتردام".

 


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